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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Сколько получает бизнес-аналитик во Владивостоке

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Такой специалист получает достойную заработную плату

Профессия бизнес-аналитика довольно хорошо оплачивается в столице Приморья, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, согласно исследованию портала Superjob, в среднем такой специалист получает более 100 тысяч рублей за месяц работы. Его московские коллеги будут еще успешнее – они могут получать порядка 135 тысяч. Специалист на аналогичной должности в Северной столице зарабатывает около 110 тысяч в месяц.

Отметим, что во Владивостоке эта должность стала самой прибыльной среди крупных городов Дальневосточного региона. Так, в Хабаровске бизнес-аналитик получает 97 тысяч, а в столице Забайкалья, Чите – всего 84 тысячи. 

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