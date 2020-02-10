Сколько получает бизнес-аналитик во Владивостоке

Профессия бизнес-аналитика довольно хорошо оплачивается в столице Приморья, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, согласно исследованию портала Superjob, в среднем такой специалист получает более 100 тысяч рублей за месяц работы. Его московские коллеги будут еще успешнее – они могут получать порядка 135 тысяч. Специалист на аналогичной должности в Северной столице зарабатывает около 110 тысяч в месяц.

Отметим, что во Владивостоке эта должность стала самой прибыльной среди крупных городов Дальневосточного региона. Так, в Хабаровске бизнес-аналитик получает 97 тысяч, а в столице Забайкалья, Чите – всего 84 тысячи.