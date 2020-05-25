Сколько получает комплектовщик во Владивостоке

В среднем комплектовщик зарабатывает во Владивостоке около 32 тысяч рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Судя по данным исследования сервиса Superjob, комплектовщик, трудясь в приморской столице, может рассчитывать на заработок в размере чуть более 32 тысяч рублей. В то время как московские коллеги его получают ровно на 10 тысяч больше, а в Северной столице – всего на 2 тысячи больше. В отличие от большинства профессий, разница в заработке сравнительно невелика.

В Хабаровске и Чите заработки таких работников еще скромнее – 30 и 26 тысяч в месяц соответственно.

Около 25 тысяч зарабатывают комплектовщики Новосибирска, Ростова-на-Дону и Челябинска. В Омске зарплата такого работника составляет всего 22 тысячи рублей.