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Сколько получает комплектовщик во Владивостоке
В Хабаровске и Чите заработки таких работников еще скромнее
В среднем комплектовщик зарабатывает во Владивостоке около 32 тысяч рублей, сообщает ИА DEITA.RU.
Судя по данным исследования сервиса Superjob, комплектовщик, трудясь в приморской столице, может рассчитывать на заработок в размере чуть более 32 тысяч рублей. В то время как московские коллеги его получают ровно на 10 тысяч больше, а в Северной столице – всего на 2 тысячи больше. В отличие от большинства профессий, разница в заработке сравнительно невелика.
В Хабаровске и Чите заработки таких работников еще скромнее – 30 и 26 тысяч в месяц соответственно.
Около 25 тысяч зарабатывают комплектовщики Новосибирска, Ростова-на-Дону и Челябинска. В Омске зарплата такого работника составляет всего 22 тысячи рублей.