Расходы чиновников Минпромторга в командировках проверила Счетная палата, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Чтобы узнать, на что идут бюджетные деньги, Счетная палата посчитала расходы министерства и траты его руководителя Дениса Мантурова, который селился в президентских люксах, сообщает РИА Новости.

В Минпромторге сказали: траты согласовываются при формировании федерального бюджета, а решения о командировках сотрудников центрального аппарата министерства принимает кабмин. Расходы по проживанию сотрудников, имеющих право на надбавку к суточным в иностранной валюте, министерство возмещает по фактическим тратам.

На сайте «Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia» вчера, двадцать пятого июня, рассказали, что в Минпромторге за 2016–2017 годы потратили на зарубежные командировки сотрудников примерно 19,3 миллиона рублей. Глава министерства предпочитал проживать в номерах за несколько сотен тысяч рублей в сутки, а его заместитель в 2016 году предпочел ночлег за 45,9 тысячи рублей и за 53,6 тысячи рублей в сутки.

Специалисты заявили, что эти случаи – не единичные, и что бюджет теряет немало средств из-за таких ситуаций.

Анастасия Туркова