Сколько выпускников устраивается работать по специальности, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на ВНИИ.

Как выяснилось, почти все выпускники высших и средних учебных заведений устраиваются на работу по профилю, на котором обучались, если они медики. Остальным приходится гораздо труднее.

Из выпускников прошлых лет, а именно 2015 2017 годов, только семьдесят один процент работает по специальности, полученной в вузе. Причина в отсутствии вакантных мест и невостребованности некоторых специалистов в регионе. Также причиной становятся недостаточная компетентность выпускников по мнению работодателя или низкий уровень зарплат.

Анастасия Туркова

