Сколько нужно времени, чтобы штраф исчез из базы данных ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

Закон предусматривает 60 суток на оплату штрафа. Затем документы будут отправлены в суд сотрудником ГИБДД, если штраф не был оплачен. К слову, тогда с вас могут потребовать оплатить его в двойном размере. После оплаты или списания суммы штрафа с вашего счета этот вопрос можно не поднимать, особенно если вы не собираетесь нарушать повторно. Но это – в теории.

На практике: штрафов у ГИБДД такое количество, что просмотреть из все в указанный срок нереально. Поэтому кара может постичь вас и через месяц, и много позже. А может и не постичь, если штраф затеряется среди прочих. Если сумма штрафа мала, так вполне может быть. А вот крупными нарушениями интересуются сразу.

Полностью аннулируется штраф через два года – тогда заканчивается срок исковой давности.

Анастасия Туркова