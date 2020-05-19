Скончался бывший претендент на пост губернатора Приморья

Во вторник, 19 мая, скончался известный приморский общественный деятель Алексей Тимченко, сообщает ИА DEITA.RU.

Тимченко скончался на 42 году жизни. Предварительная причина - остановка сердца.

Как сообщается на сайте «Деловой России», Алексей Тимченко приложил массу усилий для консолидации предпринимателей на территории края и роста деловой активности в регионе. Алексей Тимченко был одним из самых уважаемых бизнес-деятелей в крае и нередко выступал в качестве эксперта для материалов DEITA.RU.

В ленте новостного издания активно освещалась деятельность организаций, Тимченко высказывал свою точку зрения по основным бизнес-процессам как в России в общем, так и в Приморье в частности.

Информация о месте и времени прощания с Алексеем Тимченко будет объявлена позднее.

Справка: Алексей Павлович Тимченко родился 13 сентября 1978 года в Владивостоке, аботал по специальности в различных коммерческих структурах, занимался преподавательской и предпринимательской деятельностью.

Также Тимченко работал в Инспекции ФНС России по Первореченскому району. В декабре 2018 года Алексей Тимченко участвовал в выборах губернатора Приморского края от «Партии РОСТа» и занял третье место.