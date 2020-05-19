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Скончался бывший претендент на пост губернатора Приморья
Скончался глава приморской «Деловой России» Алексей Тимченко
Во вторник, 19 мая, скончался известный приморский общественный деятель Алексей Тимченко, сообщает ИА DEITA.RU.
Тимченко скончался на 42 году жизни. Предварительная причина - остановка сердца.
Как сообщается на сайте «Деловой России», Алексей Тимченко приложил массу усилий для консолидации предпринимателей на территории края и роста деловой активности в регионе. Алексей Тимченко был одним из самых уважаемых бизнес-деятелей в крае и нередко выступал в качестве эксперта для материалов DEITA.RU.
В ленте новостного издания активно освещалась деятельность организаций, Тимченко высказывал свою точку зрения по основным бизнес-процессам как в России в общем, так и в Приморье в частности.
Информация о месте и времени прощания с Алексеем Тимченко будет объявлена позднее.
Справка: Алексей Павлович Тимченко родился 13 сентября 1978 года в Владивостоке, аботал по специальности в различных коммерческих структурах, занимался преподавательской и предпринимательской деятельностью.Также Тимченко работал в Инспекции ФНС России по Первореченскому району. В декабре 2018 года Алексей Тимченко участвовал в выборах губернатора Приморского края от «Партии РОСТа» и занял третье место.