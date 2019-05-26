Сотрудники скорой медицинской помощи Пензенской областной станции объявили о решении начать «итальянскую» забастовку с понедельника, 27 мая, сообщает DEITA.RU.

Как пишет портал российского врача «Медвестник», такое решение актив профсоюза «Действие» принял после того, как попытки достучаться до главврача и чиновников областного Минздрава не увенчались успехом.

Проблемы в скорой помощи Пензы схожи со многими регионами страны: нехватка кадров, изношенный автопарк, низкие зарплаты, тяжелые условия труда. По информации «Медвестника», не так давно станция начала обслуживать не только город, но и область. Нагрузки на медиков возросли, а надбавки за ночные дежурства и стаж отменились. Вместо них введена непонятная медикам система с баллами и штрафами.

«Итальянская» забастовка – относительно новый, но достаточно эффективный способ борьбы за свои трудовые права. Заключается он в том, что работники предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила. Ведь не секрет, что работать строго по инструкциям практически невозможно. В них никак не пропишешь мелких нюансов, которых могут быть тысячи.

Применительно к скорой медицинской помощи, например, фельдшеры общепрофильных бригад будут отказываться выезжать по одному в неукомплектованной бригаде (без второго медработника).

Дмитрий Санников