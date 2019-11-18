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День жестянщика: ГИБДД раскрыло число ДТП
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Во Владивостоке завершили все асфальтные работы по проекту БКАД
18 Ноябрь 2019, 19:19
День самбо отпраздновали в Приморье
18 Ноябрь 2019, 19:11
Пять приморских спортсменов стали чемпионами России по ушу
18 Ноябрь 2019, 19:09
Владивостокцы готовятся ко второму сезону программы «1000 дворов»
18 Ноябрь 2019, 19:03
В Приморье выявили самую «сильную» и «ловкую» организацию
18 Ноябрь 2019, 19:02
Поплыли: ледяной ад сменился бассейном в столице
18 Ноябрь 2019, 19:00
Несколько сотен студентов-иностранцев получат паспорт РФ в Приморье
18 Ноябрь 2019, 18:59
Скорая попала в снежную ловушку - видео
Скорая застряла на улицах приморской столицы, будучи не в состоянии выбраться из ледяного плена, сообщает DEITA.RU.
Сегодня в одном из пабликов города появилась видео, на котором зафиксирована забуксовавшая на повороте машина «скорой помощи». На помощь автомобилю пришел водитель «Субару», который взял важную машину на буксир. К нему присоединились двое прохожих – мужчина и женщина, которые подтолкнули авто.
Подписчики с одобрением отнеслись к поступку горожан.
«Побольше бы таких добрых людей», «Вот, что значит взаимовыручка», - пишут комментаторы.
«Женщина толкает, а мачо с пакетом целлофановым стоит и ждёт, когда дорогу освободят», «Он еще, походу, от боевой женщины и пару словцов получил», - обсуждают поступок другого прохожего, который остался в стороне от помощи медикам.
Напомним, сегодня весь Владивосток сковали 10-балльные пробки. Снег, шквальный ветер, метель и гололедица стали причиной того, что практически все ключевые улицы города просто встали колом с утра.
Помимо этого, службы приняли решение временно закрыть важную объездную трассу и очень крутой спуск на Шефнера. Такси, в свою очередь, подняли цены на свои услуги в несколько раз.
Александра Маслова