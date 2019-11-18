Скорая попала в снежную ловушку - видео

Скорая застряла на улицах приморской столицы, будучи не в состоянии выбраться из ледяного плена, сообщает DEITA.RU.

Сегодня в одном из пабликов города появилась видео, на котором зафиксирована забуксовавшая на повороте машина «скорой помощи». На помощь автомобилю пришел водитель «Субару», который взял важную машину на буксир. К нему присоединились двое прохожих – мужчина и женщина, которые подтолкнули авто.

Подписчики с одобрением отнеслись к поступку горожан.

«Побольше бы таких добрых людей», «Вот, что значит взаимовыручка», - пишут комментаторы.

«Женщина толкает, а мачо с пакетом целлофановым стоит и ждёт, когда дорогу освободят», «Он еще, походу, от боевой женщины и пару словцов получил», - обсуждают поступок другого прохожего, который остался в стороне от помощи медикам.

Напомним, сегодня весь Владивосток сковали 10-балльные пробки. Снег, шквальный ветер, метель и гололедица стали причиной того, что практически все ключевые улицы города просто встали колом с утра.

Помимо этого, службы приняли решение временно закрыть важную объездную трассу и очень крутой спуск на Шефнера. Такси, в свою очередь, подняли цены на свои услуги в несколько раз.

Александра Маслова