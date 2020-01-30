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Скорая в защитных костюмах – хабаровские медики спасаются от коронавируса
В Хабаровске появились новые требования к врачам «скорой помощи» - теперь медики будут приезжать на вызов в защитных костюмах, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Российская газета», такие правила существуют только для работы с теми гражданами, чьи симптомы напоминают проявления коронавируса.
Согласно сообщению правительства края, такие меры помогут обезопасить кадры здравоохранения региона.
Кроме того, отмечается, что в аптеках Хабаровского края, который имеет общие границы с Китаем, почти кончаются защитные маски в аптеках. По сообщениям местных жителей, их скупают большими оптовыми партиями.
Напомним, общее число зараженных коронавирусом на сегодняшний день достигло семи тысяч человек. Почти две сотни пациентов скончались от нового заболевания.
Александра Маслова