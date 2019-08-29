Большая часть российских банков заметила отток денежных средств вкладчиков, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Эксперта РА».

Впервые за пять лет дефицит привлеченных средств граждан оказался больше половины: пятьдесят три процента. Деньги уходят более крупным банкам, что грозит небольшим дефолтом и потерей лицензий.

Кроме того, за год банки столкнулись с чистым оттоком ресурсов – для сорока восьми процентов банков. Для сравнения: ранее этот показатель был равен сорока пяти процентам. В 2015 году население забирало деньги из некоторых банков в двенадцати процентах случаев, чистый отток средств у банков был равен тридцати двум процентам.

Тем не менее, большинство граждан и компаний средства у банков не забирают. В 2018 году они разместили на вкладах 28,6 триллиона рублей, что на 6,5 процента больше, чем в 2017 году.

Это означает, что деньги не возвращаются в карманы: они переходят в более крупные кредитные организации.

Анастасия Туркова