«Скоро исчезнем»: предприниматели умоляют Кожемяко о помощи

Бизнесмены Спасска-Дальнего обратились за помощью к главе Приморья Олегу Кожемяко. В своем обращении они жалуются на новые законы, которые буквально блокируют возможность ведения бизнеса в крае, сообщает DEITA.RU.

Как пишут предприниматели, вскоре малый и микробизнес в приморской глубинке может исчезнуть.

«Едва мы оправились от того, что в 2019 году предпринимателей обязали поставить онлайн-кассы, как с января 2020 года вводят маркировку на табачные изделия, обувь, меха, а с 1 марта – еще на ряд товаров. Для того, чтобы соответствовать требованиям законодательства, нужно нести дополнительные затраты на техническое обслуживание торговли товарами с маркировкой», - отмечают авторы письма, подчеркивая, что по самым скромным подсчетам закупка необходимого оборудования и организация рабочего места обойдется им в порядка 100 тысяч рублей.

Кроме того, отмечают предприниматели, в крае начался поэтапный перевод предпринимателей с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН) с минимальным налогом 6% с оборота. Для большинства бизнесменов это означает еще новые налоги, которые «потянуть» можно только с убытком для себя и своего дела.

Составители письма добавили, что только за прошлый год на территории района закрылись 356 индивидуальных предпринимателей – из-за того, что бизнес вести стало невозможно.

«Если учесть, что каждый из них обеспечивал работой как минимум еще двух человек, то можно смело говорить о том, что армию безработных только за 2019 год пополнили более 1000 человек», - заявили авторы прошения.

Если налоги не будут снижены, то, пишут представители краевого бизнеса, Приморье окончательно потеряет малый и микробизнес.

«Экономика края лишиться существенных отчислений во все виды бюджетов и во внебюджетные фонды, пополнятся ряды безработных, возрастет социальная напряженность. В этой ситуации нам только и остается, что надеяться на здравый смысл представителей исполнительной и законодательной властей региона», - резюмируют бизнесмены.

Александра Маслова