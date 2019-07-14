Прогноз сделал «Сбербанк» на основе сообщений пользователей, сообщает DEITA.RU.



Каждый квартал аналитики «Сбербанка» проводят опрос «Потребительский индекс Иванова». По итогам II квартала 2019 года большинство опрошенных стали тратить на покупку еды 38,9% всех своих средств. Еще год назад на продукты у большинства уходило 38,2%.

Таким образом, результаты опроса показали, что еда – это направление, на которое у большинства россиян уходит больше всего денег. Аналитики банка отмечают, что рост трат на еду продолжится, пока реальные доходы населения не вырастут. Постоянный рост доли расходов на еду и продукты в банке объяснили тем, что продовольственная инфляция идет быстрее, чем рост зарплат в стране.

Напомним, в первом полугодии продовольственная инфляция составила 5,9%. А вот реальные доходы россиян сократились еще на 2,3%.

Елена Миронова