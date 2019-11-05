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Скоро выходные: россиянам напомнили о короткой неделе

календарь, новый год, рабочая неделя, расписание

Россиян ждет короткая рабочая неделя — она продлится всего лишь четыре дня, сообщает DEITA.RU. Об этом предупреждает представитель Роструда.

Предстоящая рабочая неделя началась 5 ноября и закончится 8-го числа. Короткой рабочая неделя стала из-за длинных выходных, которые растянулись из-за празднования Дня народного единства.

В понедельник, 4 ноября, во всех городах страны отметили долгожданный праздник. Он является самым молодым в России и отмечается только последние 14 лет, начиная с 2005-го года.

Следующие длинные праздники, которые ожидают россиян, выпадут на новогодние праздники. Последний рабочий день перед праздниками — 31 декабря. Это вторник. После короткого рабочего вторника россияне массово уходят на каникулы, которые продлятся до 8 января включительно.

Екатерина Брязгунова

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