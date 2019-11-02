«Скоро за 50 перевалит» — цены на бензин взлетели в России

Резкое повышение цен на автомобильное топливо отметили водители российского Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

Популярный паблик Владивостока blog_vladivostok поздравил столичных жителей с повышением цен на топливо. В комментариях тут же отметили, что цена на Аи-95 в последние дни недели повысилась на 23 копейки.

Информация о резком скачке цен вызвала бурное обсуждение между пользователями Instagram. Люди отметили, что еще в четверг, 31 октября, полный бак заливали по 44 рубля 77 копеек. «23 копейки за 95-й, это 10 рублей плюсом к полному баку на 40 литров», «Только вчера полный бак по 44 рубля 77 копеек залил», «Фиг с ним, с 95-м... Дизель под 50», «Амурка. 92-й — 43 рубля 45 копеек был 43 рубля 25 копеек», «Скоро за 50 перевалит», — пишут люди.

Самые остроумные предложили оптимальное решение проблемы. «Пересаживаемся на мото дружно. Пробок меньше, время в пути меньше, расход меньше. Все счастливы», «Как раз около работы появилась велосипедная парковка. Прямо на входе — это прям намёк такой сегодня был», «Куда мир катится, скоро пешком ходить будем за руки, чтобы медведь не съел или тигр», — негодуют люди.

Отмечается, что люди повышение цен на бензин на 20–30 копеек наблюдают каждые две-три недели.

Екатерина Брязгунова



