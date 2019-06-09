Предложение снизить разрешенную скорость движения в населенных пунктах до 40 километров в час прозвучало на встрече руководства Госавтоинспекции МВД РФ с главами регионов на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает DEITA.RU.

В ходе встречи губернаторы и госавтоинспекторы обсудили реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин отметил, что в Вологодской области наиболее распространенный вид ДТП - наезд на пешехода. При этом госавтоинспекторы зафиксировали увеличение числа погибших и раненых не только на пешеходных переходах, но и вне их.

Как пишет РГ, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал о программе"Светлые улицы Вологодчины", в рамках которой выделено 400 миллионов рублей для установки новых энергоэффективных светильников для освещения пешеходных переходов.

Также руководитель региона предложил для профилактики аварийности на дорогах снизить скорость в населенных пунктах до 40 км/ч. Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин обратил внимание губернатора на альтернативное предложение, прописанное в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По мнению авторов документа, не требуется снижать скорость во всем населенном пункте. Ее нужно снижать только там, где это необходимо.

Накануне в Общественной палате прошли слушания с участием руководства ГИБДД. Темой обсуждения стали камеры фотофиксации нарушений и размер штрафов.



Ранее Приморский край оказался в числе самых аварийных регионов страны. По данным исследования Института региональных проблем, край занял 6-е место по удельному количеству дорожно-транспортных происшествий, и рост аварийности продолжается. В прошлом году на дорогах края произошло 2854 аварии, что на 2,4% больше чем за 2017 год, в 2019-м рост аварийности продолжает пугать своими темпами. Так, по данным краевого УМВД, за 4 месяца 2019 года в Приморье зафиксировано около 900 ДТП, в которых пострадало порядка 1100 человек, погибли 84 человека.

Дмитрий Санников



