Скоростная трасса свяжет Москву и Владивосток

В ближайшее время начнется строительство платной трассы, сообщает DEITA.RU.



Глава «Автодора» Вячеслав Петрушенко заявил, что платную скоростную трассу Москва-Казань планируют продлить до Владивостока. Об этом сообщает РБК.

Первый участок трассы от Казани до Владимира начнут строить уже в 2020 году. Если через несколько лет социально-экономическое развитие России будет позволять, то трассу будут постепенно продлевать до Владивостока.

Петрушенко отметил, что строительство магистрали распланировано до 2030 года. К этому времени трасса должна дойти до Екатеринбурга. После – начнется строительство дороги во Владивосток.

Елена Миронова