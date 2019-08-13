Автолюбителям придётся внимательнее следить за знаками, сообщает DEITA.RU.

На нескольких федеральных трассах, а именно М-11, М-4, М-3 и М-1 власти изменили скоростной режим. Согласно информации "Автодора", причиной корректировок стали ремонтные работы.

Таким образом, ограничение до 130 км/ч ввели на обходе Вышнего Волочка М-11 "Москва – Санкт-Петербург, и на участке дороги М-4 "Дон" в Воронежской области.



На нескольких участках трассы М-11 в Московской, Тверской и Новгородской областях установили ограничение в 110 км/ч.

Кроме этого, скорость в 110 км/час установлена на трассе М-3 "Украина" в Калужской области, а на участке нового выхода на МКАД с М-1 "Беларусь" установили ограничение 90 км/час.

Дмитрий Шевченко