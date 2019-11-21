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Скоростной режим на трассах повысят
Весной на ряде федеральных трасс разрешат гонять, сообщает
DEITA.RU.
Минтранс объявил о том, что намерен повысить максимальную скорость на некоторых участках федеральных трасс. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова первого замгалвы ведомства Иннокентия Алафинова, вместе с повышением разрешенной скорости планируется понизить разрешенный порог превышения скорости до 10 км/ч.
Однако точной даты, а также места пока неизвестны. В Минтрансе отметили, что пока не могут согласовать это решение с Федеральным Собранием. В планах продолжить обсуждение и прийти к решению.
Также представитель министерства рассказал, что Минтранс и МВД уже составили полный список таких дорог по всей стране, на которых повышение скорости будет безопасным и оправданным.
Елена Миронова