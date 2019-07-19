Медикам сказали, что пациенты подождут, сообщает DEITA.RU.



В четверг в подмосковный город Сергиев Посад приехал с визитом Патриарх Кирилл. Из-за визита главы РПЦ в городе целых 30 минут была парализована работа бригад скорой помощи.

Готовя город к визиту Святейшего Патриарха, полиция запретил машинам скорой выезжать с подстанции, которая находится в центре города. Это единственная подстанция на весь Сергиев Посад. Не выпускали с парковки даже те машины, которые ехали на вызов. Таким образом, сразу 14 бригад скорой помощи не могли выехать на вызовы критичное для экстренных случаев время.

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Патриарха Александр Волков. Он заявил, что решение о перекрытии выезда скорой помощи принимала не церковь, а полиция.

«Такие ситуации, в особенности к скорой помощи, недопустимы», – передает слова пресс-секретаря Патриарха Кирилла телеграм-канал Baza.

Елена Миронова