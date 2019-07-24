Докторам могут дать дополнительные права при выезде к больному, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложит считать факт вызова скорой помощи в качестве согласия на возможное медицинское вмешательство со стороны врачей.

По мнению депутата, в вопросах спасения жизни граждан счёт идёт на минуты, поэтому время, затраченное на получение официального согласия для вмешательства отнимает драгоценные секунды для оказания помощи.

Парламентарий отметил, что за гражданином останется право выступить против помощи врачей, однако в этом случае нужно подтвердить решение письменно.

Дмитрий Шевченко