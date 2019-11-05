telegr wh call

Новости

Квалифицированных психологов готовят для приморских больниц

5 Ноябрь 2019, 11:59

Губернатор собирает лайки и репосты

5 Ноябрь 2019, 11:55

Новое в ОАО «Владморрыбпорт»

5 Ноябрь 2019, 11:46

Этноурок провели в Приморье

5 Ноябрь 2019, 11:45

СКР рассказал подробности о гибели детей в овраге

5 Ноябрь 2019, 11:40

Стала известна стоимость проезда по скоростной трассе

5 Ноябрь 2019, 11:30

Интерактивный концерт прошел в Приморье в рамках Конгресса народов

5 Ноябрь 2019, 11:27

Медосмотр в День здоровья провели в Приморье

5 Ноябрь 2019, 11:22

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

СКР рассказал подробности о гибели детей в овраге

дети, игрушки, игрушка, детская площадка, мальчик, сын, ребенок

5 ноября недалеко от Спасска-Дальнего нашли тела двух пропавших детей, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в Следственном Комитете края, тела двух детей были обнаружены в селе Летно-Хвалынское. Семилетний мальчик и трехлетняя девочка лежали в наполненном водой овраге возле населенного пункта.

«Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неострожности», - отметили в ведомстве.

Предварительно установлено, что оба ребенка погибли от утопления. Сейчас выясняют обстоятельства.

Напомним, ранее в Нарьян-Маре был убит шестилетний ребенок. В полиции отметили, что во время задержания мужчина был сильно пьян и, возможно, совершил указанное в результате «белой горячки». Уголовное дело завели на всех фигурантов: самого задержанного, и весь персонал детского сада.

Александра Маслова

Читайте также:

«Чтобы жить вечно»: раскрыты подробности трагедии в детском саду

Ребенок погиб в детском саду: ведется проверка

Младенец погиб на борту самолета: мать нашла виноватых

Популярное

Самая богатая жена подчиненного Путина объяснила разницу в доходах

Въезд во Владивосток заблокирован 5-километровой пробкой

«Я тебе сейчас всеку»: «красного губернатора» прогнали с митинга

Палаты царские: найдено самое дорогое жилье на Дальнем Востоке
Загрузка...
Загрузка...