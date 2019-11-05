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СКР рассказал подробности о гибели детей в овраге
5 ноября недалеко от Спасска-Дальнего нашли тела двух пропавших детей, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в Следственном Комитете края, тела двух детей были обнаружены в селе Летно-Хвалынское. Семилетний мальчик и трехлетняя девочка лежали в наполненном водой овраге возле населенного пункта.
«Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неострожности», - отметили в ведомстве.
Предварительно установлено, что оба ребенка погибли от утопления. Сейчас выясняют обстоятельства.
Напомним, ранее в Нарьян-Маре был убит шестилетний ребенок. В полиции отметили, что во время задержания мужчина был сильно пьян и, возможно, совершил указанное в результате «белой горячки». Уголовное дело завели на всех фигурантов: самого задержанного, и весь персонал детского сада.
Александра Маслова