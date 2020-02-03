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6 Декабрь 2019, 18:15

СКР заинтересовался пожаром в доме многодетной семьи

пожар

Мать семейства получит необходимую правовую помощь

В ночь на 1 февраля в частном сельском доме во Владимиро-Александровском Партизанского района произошел пожар, который оставил без крова многодетную семью, сообщает DEITA.RU.

 

Сейчас краевой Следком занялся расследованием причин пожара. В ведомстве отметили, что мать семейства получит правовую помощь, необходимую в данном деле.

Кроме того, как сообщили в региональном правительстве, двое министров в воскресенье выехали в Партизанский район, чтобы помочь семье, оказавшейся без крова.

Отмечается, что у владельцев дома девять детей – никто не пострадал при пожаре, но люди лишились крыши над головой, всех вещей и документов – выбегать из горящего дома пришлось в одной ночной одежде.

Сейчас пострадавшие живут у родственников.

В правительстве рассказали, что односельчане откликнулись на чужую беду и уже оказывают посильную помощь соседям. 

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