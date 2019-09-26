Скрип и лязг: поломки авто, с которыми лучше не выезжать

Эксперты назвали частые поломки авто, с которыми не стоит выезжать на дороги. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам специалистов канала «АвтоТехник», водителям не стоит вливаться в городское движение со сломанным датчиком кислорода – машина начнет употреблять гораздо больше топлива, чем обычно. С каждой поездкой чек на АЗС будет все больше расти. Та же история касается неисправного воздушного фильтра.

Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать автолюбителя за езду со сломанными дворниками. Да даже без учета возможных санкций, выезжать на дорогу с нерабочими дворниками опасно – вовремя не убранный брызг из лужи вполне может стать причиной для серьезного ДТП.

Почему нельзя выезжать на дорогу с неисправными тормозами довольно очевидно. Эксперты на всякий случай напоминают об этом автолюбителям.

Также не стоит отправляться в поездку с неработающими или поломанными фарами, даже речь идет только об одной из них. Сотрудники ГИБДД обязательно напомнят вам об этом запрете из ПДД.

Екатерина Цой