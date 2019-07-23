Для чего нужны рамки для номеров с инфракрасной подсветкой и дают ли они преимущество, сообщает DEITA.RU.

Предполагается, что такая подсветка скроет номера от камер фотофиксации.

Автолюбители, которые пробовали установить такие номера, рассказывают детали. Первое, что нужно – час на установку и подключение к аккумулятору или прикуривателю автомобиля. Также придется стирать краску с двух символом и наносить новую – все необходимое есть в комплекте.

Считается, что теперь камеры различать номера не смогут, а для ГИБДД краска будет выглядеть абсолютно обычной. Инфракрасное излучение обнаруживается не так легко.

На практике оказалось, что половина нарушений все же фиксируется. При этом сложно сказать, точно ли помогла чудо-подсветка, или сами камеры оказались неисправны. Дальнейшая проверка, по словам автолюбителей, камеры и правда сбивает с толку автоматику. Но подобные штрафы приходят к автовладельцу после ручной проверки, поэтому часть их все же пришлют.

И еще один момент: хоть эта схема отчасти и работает, при раскрытии ее можно нарваться на солидный штраф, а то и лишение прав. Поэтому стоит ли пользоваться инфракрасной подсветкой для номеров, или нет, решают сами автолюбители.

Анастасия Туркова