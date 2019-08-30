30 Август 2019, 14:00
Скрытный снайпер обстрелял столичные квартиры
Люди боятся за свою жизнь, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Комсомольскую правду".
Жители Подмосковья рискуют стать жертвами неизвестного снайпера, который несколько раз обстрелял верхние этажи одной из многоэтажек в Одинцово.
Граждане, пострадавшие от обстрела скрытного стрелка рассказали, что после произошедшего окна их квартир похожи на дуршлаг.
Хозяева обстрелянных квартир уже обратились в полицию. Органы уже начали проводить проверку и занялись поисками снайпера.
Дмитрий Шевченко
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