Люди боятся за свою жизнь, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Жители Подмосковья рискуют стать жертвами неизвестного снайпера, который несколько раз обстрелял верхние этажи одной из многоэтажек в Одинцово.

Граждане, пострадавшие от обстрела скрытного стрелка рассказали, что после произошедшего окна их квартир похожи на дуршлаг.

Хозяева обстрелянных квартир уже обратились в полицию. Органы уже начали проводить проверку и занялись поисками снайпера.

Дмитрий Шевченко