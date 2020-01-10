"Скрывали от народа": россияне пишут отказ от уплаты налогов

Изменения в законодательство ввело многих людей в заблуждение: увидев слово «добровольно» люди решили, что могут не платить налог, сообщает DEITA.RU.



По мессенджерам и соцсетям распространяется информация о том, что с 1 января 2020 года вступили в силу изменения в федеральное законодательство. Одно из них касается правил уплаты налогов. В сообщении, которое россияне пересылают всем друзьям и знакомым, говорится о том, что платить налоги теперь можно добровольно. Многие также возмущаются - почему о таких изменениях, разрешение не платить налоги, не уведомили общественность.

К тексту письма прикладывают фотографию заявления на имя начальника одного из региональных ФНС России. Гражданин уведомляет налоговые органы о том, что с 1 января 2020 года отказывается платить транспортный, имущественный и земельный налог потому что по новому закону это теперь добровольное действие.

Однако на деле все не так. Если раньше все налоги граждане РФ уплачивали после получения писем от налоговой, то с 1 января 2020 года им разрешили вносить на счет ФНС одну общую сумму, с которой налоговая сама заберет платежи по всем видам налогов. Такой единый платеж вносится добровольно, но сами налоги оплачивать надо обязательно.

Елена Миронова