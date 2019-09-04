Министр рассказала о том, сколько в среднем живут россияне, сообщает DEITA.RU.

На полях проходящего в этим минуты во Владивостоке Восточного экономического форума руководитель Минздрава Вероника Скворцова заявила о том, что продолжительности жизни в России за семь месяцев текущего года выросла у женщин выросла до 78,5 лет, а у мужчин – до 68,5 лет.

Министр также отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели. Кроме этого, глава ведомства назвала существенным рост этого показателя.



Также Скорцова добавила, что для дальнейшего увеличения продолжительности жизни в стране необходимо продолжить развитие системы профилактики заболеваний.

Ранее министр сообщала, что в 2018 году продолжительность жизни в России достигла рекордных показателей, увеличившись у мужчин на 0,3 года, а у женщин — на 0,2 года.

Дмитрий Шевченко