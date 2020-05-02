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Скворцова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Вероника Скворцова

Более того, это произошло не сегодня и не вчера

Россия уже несколько дней как фактически находится на плато по количеству новых зарегистрированных случаев подтверждённого диагноза Covid-19, сообщает ИА DEITA.RU.

Такое заявление сделала руководитель Федерального медико-биологического агентства. Она подчеркнула, что новых больных становится все меньше, пишет «Парламентская газета».

«Нам удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции, мы, по сути, последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев», – сказала Вероника Скворцова.

Эксперт также отметила, что даже для ситуации с плато естественны колебания, когда фиксируется то немного больше, то немного меньше случаев заражения.

На сегодняшний день в России зарегистрировано всего около 106,5 тысячи инфицированных коронавирусом нового типа, из этого количества более 11,6 тысячи выздоровели, а более 1 тысячи – не справились с болезнью.

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