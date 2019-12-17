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Скворцовой рассказали, почему врачи не получают 80 тысяч

Скворцова

Согласно статистике, средняя зарплата врачей в России – около 79 тысяч. Однако, в реальности мало кто из медперсонала зарабатывает такие деньги, сообщает DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что статистика эта в целом имеет серьезную погрешность, так как при ее составлении учитывается и доход главного врача и замов. А их заработная плата, как правило, в разы превышает доходы остального персонала, тем более фельдшеров или медсестер.

Володин обратился к главе российского Минздрава Веронике Скворцовой, комментируя приведенные ей зарплатные цифры – 79 тысяч рублей.

«Можно исключить из этого списка регионов, например, Москву, Санкт-Петербург, Чукотку, ХМАО – там зарплаты совсем иные, чем, например, у коллег из Псковской или Костромской областей», - заявил спикер.  Он добавил, что средняя зарплата в этих регионах и близко не достигает не то, что 80 – даже 60 тысяч рублей.

Он рассказал, что бывают сегодня главврачи, которые зарабатывают порядка 200-300 тысяч рублей, выделяя хорошие премии замам или, например, своим «любимчикам» - секретарям или бухгалтерам. При этом рядовой состав зачастую имеет средний доход в районе 26-28 тысяч.

Александра Маслова

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