Мужчина зачем-то преследовал злобно рычащего медведя, не желающего подпускать к себе человека, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Звезду».

Инцидент произошел на Камчатке, где местный житель едва не лишился жизни, столкнувшись в лесу с медведем. Мужчина по неизвестным причинам решил преследовать хищника и снимал этот процесс на видео, которое затем залил в соцсети.

Звериного терпения не хватило надолго, и медведь набросился на мужчину, прокусил ему руку.

Анастасия Туркова