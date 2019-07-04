4 Июль 2019, 02:27
Слабоумие и отвага: мужчина преследовал негодующего медведя
Источник изображения: DEITA.RU
Мужчина зачем-то преследовал злобно рычащего медведя, не желающего подпускать к себе человека, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Звезду».
Инцидент произошел на Камчатке, где местный житель едва не лишился жизни, столкнувшись в лесу с медведем. Мужчина по неизвестным причинам решил преследовать хищника и снимал этот процесс на видео, которое затем залил в соцсети.
Звериного терпения не хватило надолго, и медведь набросился на мужчину, прокусил ему руку.
Анастасия Туркова
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