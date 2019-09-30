Слабовидящие дети из Артёма и Владивостока познакомились с программой Эрмитажа «Прошлое на кончиках пальцев»

Слабовидящие и слепые дети - учащиеся краевой коррекционной специальной школы-интерната III-IV вида из города Артёма и краевой Владивостокской специальной начальной школы IV вида посетили Приморскую картинную галерею. С ними провели уроки сотрудники Государственного Эрмитажа по программе «Прошлое на кончиках пальцев», сообщает DEITA.RU.

Программа «Прошлое на кончиках пальцев» разработана командой сотрудников Эрмитажа специально для детей, имеющих серьёзные ограничения по зрению. Разработчики и ведущие программы - профессиональные археологи. Они помогают детям узнать о древних временах – каменном веке.

Дети слушали рассказы о доисторических временах, участвовали в раскопках – в зале установили специальные короба, заполненные песком, в которых прятались древние артефакты, исследовали, в том числе на ощупь, орудия труда и иные предметы. Осматривали объемный макет с древними жилищами. А ещё, рисовали мамонтов и других животных и делали рисунки-отпечатки собственными ладошками на «стене пещеры». Роль пещерной стены изображало натянутое бумажное полотно.

Программа «Прошлое на кончиках пальцев» была представлена в Дни Эрмитажа во Владивостоке, которые прошли в четвёртый раз в приморской столице.

Учитель изобразительного искусства школы из города Артёма Ирина Гранкина поделилась впечатлением от программы: «Познавательная и интересная программа. У детей много впечатлений. Они соприкоснулись с древностью, это очень интересно». Преподаватель особо отметила доброе общение, которое сложилось во время занятий между педагогами и детьми. По её наблюдению, дети получили много внимания и сами смогли раскрепоститься. Ирина Гранкина рассказала, что увидела в работе сотрудников Эрмитажа другую, отличную от стандартной школьной программы форму взаимодействия с детьми, и для неё это было очень важно и полезно.

Ирина Павленко