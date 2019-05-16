Богатые должны поделиться своим достоянием с гражданами, сообщает DEITA.RU.

Дополнительный источник финансирования национальных проектов предложил глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин.

По его мнению, к их реализации необходимо привлечь предпринимателей, сделавших своё состояние в 90-е годы.

Кроме этого, Бастрыкин сказал, что приобретение состояния в "лихие девяностые" многими, так называемыми, олигархами, является сложной проблемой, решаю которую в современной России, можно уйти слишком далеко.

Вместе с тем, по словам главы СК, говорить об их участии в развитии страны, всё же стоит.