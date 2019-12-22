Следком рассказал о перестрелке в центре города

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю приняты к производству материалы доследственной проверки по факту стрельбы около ресторана на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске, по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили DEITA.RU в ведомстве.

По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов произвел выстрелы из ружья. В результате хулиганских действий ранения получили четверо местных жителей.

В рамках доследственной проверки проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к происшествию.

Дмитрий Санников