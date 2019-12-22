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Следком рассказал о перестрелке в центре города

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю приняты к производству материалы доследственной проверки по факту стрельбы  около ресторана на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске, по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили DEITA.RU в ведомстве.

По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов произвел выстрелы из ружья.  В результате хулиганских действий  ранения получили четверо местных жителей. 

В рамках доследственной проверки проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к происшествию.

Дмитрий Санников

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