Норму конфискации имущества у коррупционеров предложил вернуть лично Александр Бастрыкин, сообщает DEITA.RU.



Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагает снова отбирать у коррупционеров имущество. Такую норму он предложил внести в перечень наказаний для осужденных по таким статьям Уголовного кодекса.

Как сказал сам Александр Бастрыкин (цитата по «Известям»), конфискация будет дополнительным наказанием для коррупционеров. Он также отметил, что сейчас суды редко прибегают к практике конфискации в счет государства, потому что эта мера необязательна для применения.

Кроме того, СК настаивает на том, что для юридических лиц также ввели уголовную ответственность. Это необходимо для того, чтобы остановить потоки денег за границу.

Елена Миронова