Следователи ищут пропавших детей

Силовые ведомства России подписали соглашение, в котором прописана схема сотрудничества при поиске пропавших детей, сообщает DEITA.RU. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как отмечают следователи, особую роль в поиске детей занимает время, в связи с этим центральный аппарат поручил подчиненным оперативно реагировать на информацию о пропавших детях.

Также сотрудничают следователи с добровольцами, поэтому в каждом региональном управлении создан отдельный канал связи для получения сообщений о пропаже детей. В главном управлении СКР решили систематизировать работу и создали на главном сайте ведомства отдельную страницу под проект. На ней размещается все данные о пропаже и поисках ребенка.

В ведомстве отметили, что основной целью проекта является быстрое информирование всех заинтересованных структур.

В СКР добавили, что взаимодействие и скорость во многих случаях дают положительный результат. Отметим, что на сегодня на странице проекта размещена информация о 29 пропавших детях, шесть страничек посвящены детям, пропавшим в регионах ДФО. Некоторые дети пропали несколько лет назад, однако информации о них так и не поступало.

Иван Юрьев