В интернете появились подробности о семье мальчика, которого привязывали к столбу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. Это многодетная семья, которая считалась дружной и заботливой.

Именно так про эту семью из Ярославской области отозвалась глава Приволжского сельского поселения Мышкинского района области Елена Коршунова.

Тем не менее, не так давно мальчик, находящийся в этой семье под опекой, был обнаружен привязанным к столбу. После этого и приемных, и родных детей у семьи временно забрали. Сейчас полиция расследует этот инцидент, также к делу подключился детский омбудсмен.

Как выяснилось, семья переехала на нынешнее место проживания из Московской области и выглядела вполне прилично. Дети хорошо учились, один из детей выступал на конкурсе художественной самодеятельности, трудностей или проблем с детьми не возникало. Мать, по словам проверяющих, всегда поддерживала связь с классным руководителем, приходила на родительские собрания и школьные мероприятия. Считалось, что отношения в семье – дружные и хорошие, сама семья – не бедная.

В чем причина столь странного и жестокого обращения с ребенком – пока не ясно. Расследование продолжается.

Анастасия Туркова