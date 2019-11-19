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Следствие провело обыск в правительстве Хабаровского края
Обыск был проведен в Правительстве Хабаровского края, сообщает DEITA.RU.
По словам корреспондента «Известия», в понедельник, 18 ноября, представители силового ведомства пришли в правительство рано утром и запросили ряд документов для следствия. Получив желаемое, они покинули здание.
Агентство сообщает, что в этот же день обыски прошли и по всем предприятиям группы «Торэкс», совладелец которой – супруга главы края Сергея Фургала. В органах уточнили, что понедельничные обыски связаны с этой проверкой.
В издании приводят слова собеседника, который уточнил, что Фургал и его супруга, хотя и связаны с заводом, но не получают выгод и не участвуют в распределении дивидендов от него. Это можно определить по документам, которые регулярно приходят в налоговую.
Отметим, ГК «Торэкс» связана с деятельностью вокруг черных металлов. Они занимается их заготовкой, хранением, обработкой и реализацией на Дальнем Востоке.
Напомним, что два года назад указанная группа стала владельцем активов «Амурметалла» - единственного на Дальнем Востоке металлургического завода.
Александра Маслова