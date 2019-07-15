Глава столицы Дальнего Востока Олег Гуменюк готов лично выплатить вознаграждение за информацию о лицах, разрушивших декоративное ограждение на Спортивной набережной, сообщает DEITA.RU по материалам администрации Владивостока.

По данным управления дорог и благоустройства, в прошедшие выходные неизвестными лицами была разрушена часть декоративного мраморного ограждения на прогулочной зоне Спортивной набережной.





К сожалению, популярное прогулочное место разрушается не в первый раз. То облицовка отвалится, то брусчатка провалится. И при виде глобальных разрушений горожане нередко обвиняют строителей в некачественной работе. Иногда – небезосновательно.

Впрочем, при ближайшем рассмотрении кажется, что ограждение упало вниз не естественным путем. Того же мнения придерживается и администрация Владивостока, подготовившая заявление о факте вандализма в полицию.

Дмитрий Санников