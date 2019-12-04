Следствие заинтересовалось нападением бродячей стаи на ребенка

Камчатские СМИ разослали информацию о том, что в Вилючинске стая бродячих псов напала на школьницу, сообщает DEITA.RU.

Местный следком начал проверку дела. В том числе ведомство планирует оценить работу служб, ответственных за отлов бродячих животных на территории населенного пункта.

Отметим, что 28 ноября появилось видео, на котором девочка убегает от бродячей стаи, находясь в районе местной школы. Животные сбили ребенка с ног и поволокли по земле. Проходящие мимо женщины разогнали собак и спасли девочку. Мать пострадавшей отметила, что серьезных увечий ребенок не получил – помогла толстая куртка.

«Мама ребенка собирается подавать в суд на городскую администрацию, так как на яростную стаю жаловались и ранее, в том числе ученики местной школы», - пояснили в местном издании «КАМ24».

Александра Маслова