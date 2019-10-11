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Следы пива в пивных напитках России не обнаружены
Роскачество не нашло пиво в реальном составе популярных пивных напитках России. Таким образом ведомство еще раз подтвердило ранее высказанное предположение о том, что российские пивные напитки по своей сути являются «смесью спирта и сладкой газировки». Об этом сообщает DEITA.RU.
В немилость ведомства попали как минимум шесть популярных у россиян «бюджетных» алкогольных коктейлей. «Белый Виноградный День» провалил тест по пенообразованию, в «ВИН Dворъ» нашли слишком много бензойной кислоты и сахара, а Mr. Twister оказался слишком сильно алкогольным для пива - семь и семь процентов крепости против «разрешенных» семи.
Продукция марки Marty Ray признана слишком сладкой за счет недопустимого количества химических подсластителей с маркировкой «Е». У BLAZER обнаружили в составе опасное для здоровья содержание кислоты, а в продукции ALKO выявлены проблемы и с кислотами, и с сахаром.
Таким образом, ведомство выяснило, что российские «пивные напитки» на самом деле состоят из спирта, не самого лучшего качества, сладкой «вкусовой» газировки, ароматизаторов и консервантов. О содержании пивного сусла, которого по ГОСТу должно быть не менее сорока процентов, в случае с каждым участников исследования речи не идет.
«На лицо так называемая «легальная фальсификация» - действующая в России классификация пивных напитков вводит потребителей, на деле ничего не сообщая гражданам о составе и свойствах напитка», - заявили в Роскачестве.
Екатерина Цой