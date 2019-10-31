Следы сэкономленных миллионов нашлись в региональном бюджете

При корректировке бюджета Приморского края на 2019 год, депутаты Законодательного Собрания уменьшили расходы на 436 млн рублей в здравоохранении, культуре и образовании, сообщает DEITA.RU.

Как прокомментировал в социальных сетях депутат Законодательного Собрания Приморского края Артем Самсонов, расход уменьшился в здравоохранении на 25 млн рублей, в образовании на 370 млн рублей, в культуре на 41 млн рублей, а в сфере экологии на 283 млн рублей. При этом он добавил, что расходы увеличились на 575 млн рублей на непрограммную деятельность, то есть направление которые сложно отследить.

«Спрашивал, почему так происходит, отвечают, что учителя с врачами виноваты, не могут выделенные деньги потратить. Вот те, кто непрограммными расходами рулят, те молодцы, у тех деньги к рукам не прилипают», - написал на своей странице в Facebook Артем Самсонов.

При этом источник DEITA.RU в краевой администрации отметил, что исполнение бюджета текущего года показывает, что не все главы муниципалитетов справляются с поставленными задачами по освоению выделенных средств. В этом не помогает и повышение уровня софинансирования расходов органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения со стороны краевого бюджета.

«Отсутствие необходимой документации не позволило продолжить строительство школ в Красноармейском и Партизанском районах, отказались от средств из краевого бюджета на строительство детских садов в Уссурийске и Владивостоке», - рассказал источник в администрации Приморья.

Еще одним фактором снижения расходов стали торги во время которых удалось сэкономить 320 млн рублей. Региональные доплаты к пенсиям удалось заменить на федеральные, экономия – 420 млн рублей.

Экономия средств позволила увеличить социальные выплаты, добавить средств муниципалитетам, оставить часть в резерве на случай ЧС. В рамках непрограммной работы средства пошли на сертификаты жильцам взорвавшегося дома в Новонежино и ремонт здания.

Иван Юрьев