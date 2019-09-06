Жительница Приморского края через социальные сети обратилась к властям региона. Поводом к обращению послужила новая мостовая конструкция (иначе ее и назвать нельзя), которая появилась на месте старого «горбатого» моста между посёлком Приморским и селом Перевозная, сообщает DEITA.RU. Видеообращение жительницы Хасанского района разместил паблик newsbox24.tv.

По словам активистки, был у местных жителей прекрасный «горбатый» мост, который соединял два эти населенных пункта и был надеждой для всех, когда поднималась речка. «То был горбатый мост, который решили отремонтировать приморские дорожники», — уточнила женщина, подтверждая тот факт, что ремонт мосту явно бы не помешал.

«Вот так починили дорожники. На секундочку, его нам нужно проехать на этой машине (обычной иномарке- прим.ред.) по вот этой дороге. Этот мост — слезы налогоплательщиков, а эта яма, судя по всему, наш бюджет. Вот теперь у меня вопрос: «Мы чем-то провинились? Мы чем это заслужили? Такую яму».

Местная жительница отметила, что такой ямы нет даже на эстакадах в автошколах.

Далее женщина обратили внимание, каким образом приморским автолюбителям приходится проезжать данную мостовую конструкцию. И нужно отметить, что показала не зря. Возможно, дорожные службы, когда согласовывали именно данную конструкцию, предполагали, что водители будут яму пропускать под колесами. Однако оказалось, что так не получилось. Водители ездят по одной стороне, рискуя, сделав одно неловкое движение, навсегда оказаться в речке.

В свою очередь, женщина отмечает, что, помимо моста, у них есть еще одна дорога через мелкую речку. Однако всегда ей пользоваться не получается. После каждого тайфуна речка наполняется, и проехать по ней становится невозможно, а значит — для жителей населенного пункта становится нереальным попасть не только в магазин в Славянке, но и в больницу.

Но выход, как известно, есть всегда. Теперь людям приходится проситься к кому-то в автомобили с детьми, продуктами и сумками, платить деньги за то, чтобы их перевезли из одного населенного пункта в другой. В это же время свой автомобиль стоит дома.

«А на секундочку, мы платим налоги, работаем, кровью и потом зарабатываем на наши машины, на которых мы не можем ездить… Нет возможности нормально жить», — уточняет активистка.

Кроме того, местная жительница «благодарит» приморские власти за новый мост, однако отмечает, что по нему ездить теперь опасно.

«Шикарно вы нам сделали мост. Мы теперь боимся здесь ехать. И не каждая машина здесь может проехать», — возмущается женщина.

В завершение своей речи гражданка отметила, что данный мост является огромным позором и стыдом для любой власти.

Ранее власти региона отмечали, что Хасанский район привлекателен для отдыхающих, поэтому дороги должны быть в надлежащем состоянии.

Екатерина Брязгунова