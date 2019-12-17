«Слезы текли у обеих» - пьяные женщины выбросили породистую собаку с балкона

В приморском городе Артем пьяные женщины скинули породистую собаку с пятого этажа. Об этом ИА DEITA.RU рассказали неравнодушные читатели.

По словам горожан, на данный момент зоозащитники со всего Приморья проводят большой флешмоб в социальных сетях. Под хештегами #живодерывтюрьму и #живодеровубившихтаксувтюрьму интернет-пользователи выкладывают сообщения с требованием наказать женщин-живодеров.

Отмечается, акт издевательства над животным произошел в одном из жилых домов на улице Кирова, 72. Свидетелями происшествия стали многие местные жители, в том числе пятилетний ребенок. Чтобы собрать достаточную доказательную базу для заведения уголовного дела на живодерок артемовцы просят откликнуться неравнодушного мужчину, который 16 декабря на личном авто отвез выброшенную с пятого этажа таксу в ветеринарную клинику.

«Знаете, пишу это и слезы до сих пор градом. Проходя мимо дома, возле супермаркета Алмаз, увидела картину - на пятом этаже трое пьяных женщин держали собаку за ошейник. Пытались поднять, наверное, а затем скинули ее вниз. Я и женщина подбежали к собаке... Такса, красивая собака, лежала на земле и еле дышала, даже скулить не могла. Спасибо парню, который вызвался отвезти в ветеринарку. Я дала денег и некоторые бабульки, что стояли рядом, повытаскивали все что было в карманах. Парня попросили - если собаке будет совсем плохо, пусть ветеринары усыпят ее через укол, чтобы она не мучилась. Я хочу искренне пожелать женщинам, скинувших собаку, такого же конца: чтобы мучились до конца своих дней, и никто и никогда им не помог», - высказались очевидцы происшествия.

Позже стало известно, что ветеринары не смогли спасти жизнь таксе – собака умерла в клинике.

«Прости за бесчеловечность этих нелюдей, прости, что не смогли тебе помочь. Мягких облачков тебе. Моя 5- я дочь, стоя рядом и видя, как мы пытались реанимировать пса, так и не поняла, за что так можно было поступить с животным. Слезы текли у нас обоих всю дорогу домой», - скорбят артемовцы.

Редакция DEITA.RU надеется, что причастные с гибели собаки будут реально наказаны. Мы продолжить следить за развитием событий.

Екатерина Цой