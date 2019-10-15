Слили в сеть: озвучена реальная радиоактивность микроволновок

В сеть слили реальные результаты тестов микроволновок на радиацию, сообщает DEITA.RU.

В исследованиях Роскачества на радиоактивное излучение приняли участие пятьдесят пять микроволновок от шестнадцати популярных у россиян брендов. Также печи СВЧ проверили на уровень издаваемого шума, безопасность эксплуатации и энергозатратность.

Безопасными с точки зрения пользования электричеством были признаны все модели: печи не пропускали ток и не били исследователей статическим электричеством. Тест на безопасность тепловой отдачи также прошли все модели. Небольшие недочеты по нагреву двери получила микроволновка фирмы Candy, но даже эта особенность находилась на границе нормы в шестьдесят градусов.

Электроэнергию, по словам экспертов, микроволновки также употребляют в пределах нормы. Самыми экономными по этому показателю были признаны некоторые модели фирмы Bosch, Gorenje, Candy и Whirlpool. Также все исследуемые печи не превышали допустимый уровень шума в квартире.

И, наконец, ни одна из представленных моделей микроволновок не была признана хоть сколько-то радиоактивной. Печи не «фонили», утечки микроизлучения также не были зафиксированы.

Екатерина Цой