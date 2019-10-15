telegr wh call

Новости

«Это полный контроль над жизнью каждого»: эксперт об инициативе Путина

16 Октябрь 2019, 00:30

Госдума прокомментировала введение единой платежки по ЖКХ

15 Октябрь 2019, 23:45

Обязательную комиссию для всех клиентов вводит Сбербанк

15 Октябрь 2019, 23:15

Матерей-одиночек лишат детских пособий

15 Октябрь 2019, 22:45

Ипотеку под 0,1% начнут выдавать в новом году

15 Октябрь 2019, 22:15

Запад встрепенулся: Шойгу поднимает ядерные силы

15 Октябрь 2019, 21:45

Отмену моратория на смертную казнь все же рассмотрит Госдума

15 Октябрь 2019, 21:15

Большегруз протаранил легковушку: пробка образовалась в столице

15 Октябрь 2019, 20:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Слили в сеть: озвучена реальная радиоактивность микроволновок

Микроволновка

В сеть слили реальные результаты тестов микроволновок на радиацию, сообщает DEITA.RU.

В исследованиях Роскачества на радиоактивное излучение приняли участие пятьдесят пять микроволновок от шестнадцати популярных у россиян брендов. Также печи СВЧ проверили на уровень издаваемого шума, безопасность эксплуатации и энергозатратность.

Безопасными с точки зрения пользования электричеством были признаны все модели: печи не пропускали ток и не били исследователей статическим электричеством. Тест на безопасность тепловой отдачи также прошли все модели. Небольшие недочеты по нагреву двери получила микроволновка фирмы Candy, но даже эта особенность находилась на границе нормы в шестьдесят градусов.

Электроэнергию, по словам экспертов, микроволновки также употребляют в пределах нормы. Самыми экономными по этому показателю были признаны некоторые модели фирмы Bosch, Gorenje, Candy и Whirlpool. Также все исследуемые печи не превышали допустимый уровень шума в квартире.

И, наконец, ни одна из представленных моделей микроволновок не была признана хоть сколько-то радиоактивной. Печи не «фонили», утечки микроизлучения также не были зафиксированы.  

Екатерина Цой

Читайте также:

Следы пива в пивных напитках России не обнаружены

Сублимированную лапшу признали опасной для здоровья

Популярные бренды детского питания травят малышей

Популярное

Владельцев банковских карт ждет новое уведомление банка

Квитанция ЖКХ изменится до неузнаваемости

Кожемяко снизил районный коэффициент

Судьбу детей погибшей при обрушении дома решит Кожемяко
Загрузка...
Загрузка...