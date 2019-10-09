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Слитыми в Сеть данными Сбербанка уже пользуются мошенники
Роскомнадзор не смог помешать мошенникам найти сайт и
скачать с него файл, сообщает DEITA.RU.
У Сбербанка снова неприятности – они связаны все с той же утечкой информации из-за преступных действий одного из сотрудников.
Как пишут «Ведомости», в руках у мошенников уже есть информация не о 200 клиентах, как сообщалось ранее, а о как минимум, пяти тысячах. При этом мошенники уже вовсю пользуются полученной информацией.
Журналисты нашли этот файл в Сети – они обзвонили нескольких человек. Люди признались, что уже несколько дней им звонят мошенники и разными способами вымогают секретные данные. При этом пока нет никакой информации о том, если ли среди тех, кто оказался в проданной базе данных, реальные жертвы мошенников.
Ранее сообщалось о том, что глава Сбербанка предупредил своих клиентов: сообщать пин-код, 3-значный код или кодовое слово категорически запрещено.
Елена Миронова