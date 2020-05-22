Сломала позвоночник: чем опасна самоизоляция

Недостаток солнечного света, который испытывают практически все люди на карантине, порой приводит к фатальным последствиям. В частности, опасен дефицит витамина D, который проще всего получать именно из света солнца, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказала «Российская газета», ссылаясь на исследования японских ученых, недостаток витамина D приводит к хрупкости костей, порой чрезмерной.

Как утверждает сотрудник Национального института экологических исследований Накадзима Хидеаки, в особенной опасности находятся дети, пожилые люди и молодые женщины. По словам ученого, известен случай, когда девушка сломала себе позвоночник, просто нагнувшись подобрать упавшую вещь.

Ученые отмечают, что для того, чтобы получить достаточную порцию необходимого витамина, достаточно бывать на солнце по 15 минут в день. Специалисты рекомендуют почаще выходить на балкон и подставлять под солнце ладони.