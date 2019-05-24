Глава Сбербанка подвёл итоги 10-летней работы, сообщает DEITA.RU.



Герман Греф ответил на своё обещание десятилетней давности о том, что он "научит слона танцевать", говоря о цели своей работы на новой должности руководителя Сбербанка.

В интервью "Коммерсанту" он сказал, что спустя 10 лет в банке "уже не только слон, но и много слонят". А вот судить о том, насколько гармонично он танцует, Греф предложил самим пользователям.

По его словам, давать оценку самому себе некорректно. Вместе с тем, Греф добавил, что между положением вещей в банке на момент его прихода и нынешним существует огромная разница. Как отметил глава Сбербанка, организация очень сильно приросла технологическими новинками.

Контракт Грефа на должности руководителя крупнейшего банка России заканчивается в 2024 году.