Слова Владимира Путина изменят расположение сил на дорогах страны, считают эксперты. Частникам могут запретить штрафовать на дорогах, что значительно уменьшит их количество, сообщает DEITA.RU.

Во время госсовета Владимир Путин подчеркнул, что идея с мобильными автоматическими комплексами никак не работает на снижение количества ДТП, а лишь наказывает рублем водителей. С мнение Владимира Путина согласны и многие эксперты, которые говорят, что на дорогах просто установили ловушки, где водителям проще откупиться.

По мнению председатель Союза автошкол России Александр Ачкасов, пишет URA.RU, если на дорогах работают частники, то деньги не доходят до бюджета, а опадают в их карман. Он считает, что камеры необходимо вытащить из кустов, даже в том случае, когда разговор идет о мобильных комплексах. Устанавливать данные комплексы необходимо в тех местах, где наблюдается высокая аварийность.

Отметим, что приморцы также не добро отнеслись к мобильным комплексам, которые иногда появляются на дорогах края. Как заверили в администрации Приморского края, с элементами фото- и видеофиксации работаю специалисты краевого учреждения, и частных компаний на приморских дорогах нет.

Иван Юрьев