Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал риторической белибердой слова украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Крыма, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сенатор сделал на своей странице в Twitter в субботу, 18 мая.

По мнению Алексея Пушкова, удивляться запалу нового президента Украины, который направлен исключительно в демагогию. «В пустые разговоры о достоинстве и чести, освобождении родины крымских татар от некой оккупации и прочую белиберду», — написал парламентарий.

Также он отметил, что возможно демагогия станет единственной зоной, в которой сможет себя проявить бывший шоумен Владимир Зеленский.

Ранее прошла информация о том, что глава Украины, который уже в понедельник, 20 мая, пройдет процедуру инаугурации, заявил о том, что обязательно вернет Крым в состав Украины.

Екатерина Брязгунова