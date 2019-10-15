Словам Варламова во Владивостоке нашли подтверждение

Найдено подтверждение словам известного блогера-урбаниста Ильи Варламова, который заявил, что в дальневосточной столице «дорогами занимаются одни дураки». С таким словами в редакцию DEITA.RU обратилась жительница города.

Паблик dpskontrol125rus опубликовал фотографию, на которой видно, что на Океанском проспекте во Владивостоке дорожники уложили первый слой нового асфальта, после чего огородили места, где устанавливают новые люки. Примечательно, что после установки крышек они начинают выпирать на несколько сантиметров из асфальта, что доставляет значительные неудобства гражданам. «Сделать хорошую дорогу, а потом её раздолбить — это гениально. Получается вот такой тетрис прямо в центре города», — пишут в соцсетях.

Тут же нашлись те, кто разбирается в технологии укладки дорог. Они сообщили, что это нормально: «Они не закончили, люки в порядок приведут, а после ещё слой асфальта положат, да разметку нанесут». Обратившаяся в редакцию женщина не согласилась с подобным заявлением: «В Санкт-Петербурге я видела, как это делают, и там сразу одновременно люки поднимают и первый слой асфальта кладут, потому что странная идея долбать новый асфальт».

Екатерина Брязгунова



